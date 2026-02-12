La milanista Brignone è campionessa olimpica. I complimenti del Milan: "Sei un fenomeno, Fede!"
Federica Brignone è la nuova campionessa olimpica in Super G: la sciatrice milanese, grande tifosa del Milan, ha vinto la medaglia d'oro a Cortina davanti alla francese Miradoli e all’austriaca Huetter. Nel 2019, intervistata dai canali social del club di via Aldo Rossi, aveva raccontato così la sua passione per i colori rossoneri: "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, ora è un po' più difficile perchè essendo spesso via è difficile seguirlo. Mi ricordo però che quando eravamo più piccoli, soprattutto la Champions League e il campionato le seguivamo tutti insieme sul divano. Sono stati dei bei ricordi. Io tifo sempre il Milan, nel bene e nel male. Spero che continuino a migliorare e a cercare di riscattarsi, il mio sogno sarebbe di rivederli in Champions".
Anche il Milan, su X, ha voluto complimentarsi con Federica Brigone per questa impresa storica: "Un'ispirazione per tutti noi. Sei un fenomeno, Fede!".
An inspiration to us all 🥹— AC Milan (@acmilan) February 12, 2026
Sei un fenomeno, Fede 🥇 https://t.co/MKlmxtJ4tT
