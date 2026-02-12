I giocatori del Milan credono nello scudetto? Allegri: "E' un cosa positiva, tutti dobbiamo ambire al massimo"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha dichiarato sulla stagione del Milan:

I giocatori dicono che credono nello scudetto. Come la valuti?

"La valuto in maniera positiva. Tutti dobbiamo avere l'ambizione di avere il massimo. Se poi ci saranno squadre che arriveranno prima di noi vuol dire che lo meriteranno. 50 punti non bastano neanche per entrare in Cinference: prima ci avviciniamo alla quota Champions e più saremo in una buona posizione di classifica".

La stagione del Milan:

"Il Milan in questo momento sta facendo una buona stagione. Vincere non è una cosa normale, è difficile. A vincere vince uno. Siamo partiti per cercare di tornare in Champions, al momento siamo nelle prime quattro. Potevamo fare meglio in Coppa Italia, quello è il rammarico che possiamo avere. Ma dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo: Inter e Napoli sono squadre molto forti, per arrivare nelle prime quattro bisogna fare un'ottima stagione. No al dispendio di energie, bisogna essere concentrati solo sul fare".

L'importanza dello stato mentale dei giocatori:

"Ci sono momenti in cui, anche per dare stimoli, c'è molta competizione ed è importante. Se uno non gioca deve essere arrabbiato con l'allenatore che non lo fa giocare, non con i compagni. L'importante che quando vanno in campo devono essere d'aiuto al proprio compagno e capire che possono riportare il Milan nel suo habitat naturale: la Champions League".

Come sta la squadra? Ieri abbiamo sentito della cena...

"La cena perché qualcuno doveva pagare delle multe. Domani torniamo giochiamo dopo 10 giorni. Il lato positivo è che abbiamo recuperato quasi tutto. Domani è la sesta trasferta nelle ultime 9. Un risultato domani ci darebbe una bella spinta".