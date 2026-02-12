Allegri torna a Pisa dove aveva esordito in A da calciatore: "È importante andare contenti e tornare più contenti"

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Pisa:

Si torna in campo dopo quasi 10 giorni. Che insidia porta questa partita?

"Diciamo che il Pisa in questo momento sta lottando per la salvezza. È una squadra fisica, che in casa crea molto. Ha perso tenendo in vita le partite, bisognerà avere grande attenzione, bisognerà essere subito pronti. Vincere non è semplice, soprattutto nel girone di ritorno dove i punti contano molto. Venerdì è una delle quattro partite che ci porterà al derby: contro Pisa, Cremonese e Parma nel girone d'andata abbiamo fatto solo due punti".

Una giornata potenzialmente favorevole?

"È un turno molto importante. Quando le altre hanno gli scontri diretti vincere sarebbe importante. Non sarà semplice, dovremo fare un altro passetto in avanti per avvicinarci alla quota che ci permetterà di entrare in Champions. Infermeria. Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione".

Com'è tornare a Pisa?

"Si parla dell'89-90, era il primo anno di Serie A, debuttai contro il Milan. Una bellissima esperienza con un presidente meraviglioso. Ho amici pisani e amici livornesi. Sono contento di tornare. È importante andare contenti e tornare più contenti".