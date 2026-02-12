Brignone, che impresa: oro olimpico in Super G. La sciatrice è una grande tifosa del Milan

Impresa storica di Federica Brignone che ha vinto la medaglia d'oro nel Super G che si è svolto stamattina a Cortina valido per le Olimpiadi invernali. Fuori per diversi mesi per un grave infortunio ad aprile 2025 (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, insieme alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), la sciatrice milanese 1990 ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. Al secondo posto è arrivat la francese Miradoli e l’austriaca Huetter. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, quinto posto per Laura Pirovano (a 76 centesimi), mentre Elena Curtoni è settima. Fuori purtroppo Sofia Goggia.

Brignone, per chi non lo sapesse, è una grandissima tifosa del Milan. Queste le sue parole nel 2019 ai canali social del club rossonero: "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, ora è un po' più difficile perchè essendo spesso via è difficile seguirlo. Mi ricordo però che quando eravamo più piccoli, soprattutto la Champions League e il campionato le seguivamo tutti insieme sul divano. Sono stati dei bei ricordi. Io tifo sempre il Milan, nel bene e nel male. Spero che continuino a migliorare e a cercare di riscattarsi, il mio sogno sarebbe di rivederli in Champions".