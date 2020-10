Allenatore AZ, giorni duri, ma il peggio è passato

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - ''Sono stati giorni difficili. Per fortuna i negativi stanno bene e adesso anche i positivi. Ne abbiamo parlato con l'Uefa e con la società. Per quello che so, è l'Uefa che decide se giocare o no. E so anche che se ci sono almeno 13 giocatori si gioca''. Il tecnico dell'AZ 67 di Alkmaar, Arne Slot, sintetizza in conferenza stampa lo stato d'animo suo e della squadra alla vigilia della partita di Europa League con il Napoli. ''Ci sono sempre più contagi nel mondo - dice il tecnico - ma dobbiamo vivere e lavorare rispettando i protocolli. All'interno della società siamo molto attenti al protocollo. C'e' stato un focolaio e, credetemi, non è facile evitare tutto questo. Non siamo stati leggeri col protocollo. Noi sappiamo che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare il focolaio''. ''Non pensavo ci fossero tanti positivi nella mia squadra - aggiunge -, ma possiamo mettere comunque una squadra forte in campo. L'atmosfera alla vigilia è stata un po' strana. Abbiamo fatto delle riunioni per preparare questa gara ma non troppe per evitare contagi. Il nostro medico sta facendo un ottimo lavoro, sembra strano che ci siano stati così tanti positivi''. La partita contro il Napoli non sarà facile, e questo l'allenatore degli olandesi lo sa bene. ''Guardo sempre attentamente il Napoli - spiega - hanno un attacco fantastico. Non solo Osimhen, ma anche Insigne e Lozano". (ANSA).