Allenatori stranieri e media punti in Serie A: Fonseca meglio di Eriksson e Liedholm

Il Milan ha presentato il suo nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Nel corso della storia il feeling fra il Diavolo e gli allenatori stranieri non è stato dei migliori, ma le basi sulle quali si parte non sono assolutamente da sottovalutare, anzi, per certi tratti fanno anche ben sperare.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Transfermarkt, Paulo Fonseca è nella top10 negli allenatori stranieri con la media punti più alta in Serie A. Più nello specifico il portoghese è nono con 1,74 punti di media, davanti a mostri sacri come Sven Goran Eriksson e Nils Liedholm.

Allenatori stranieri e media punti in Serie A: la top10

1.⁠ ⁠Leonardo: 2.02 pt a partita (Milan, Inter, 61 partite)

2.⁠ ⁠⁠Rudi Garcia: 1.86 pt a partita (Roma, Napoli, 107 partite)

3.⁠ ⁠⁠Lajos Czeizler: 1.88 pt a partita (Casale, Milan, Sampdoria, Fiorentina, 176 partite)

4.⁠ ⁠⁠José Mourinho: 1.87 pt a partita (Inter, Roma, 172 partite)

5.⁠ ⁠⁠Hector Cuper: 1.81 pt a partita (Inter, Parma, 84 partite)

6.⁠ ⁠⁠Rafael Benitez: 1.8 pt a partita (Napoli, Inter, 84 partite)

7.⁠ ⁠⁠Herbert Burgess: 1.76 pt a partita (Padova e Roma, 84 partite)

8.⁠ ⁠⁠Helena Herrera: 1.74 pt a partita (Inter, Roma, 422 partite)

9.⁠ ⁠⁠Paulo Fonseca: 1.74 pt a partita (Roma, 84 partite)

10.⁠ ⁠⁠Arpad Weisz: 1.73 pt a partita (Inter, Bari, Bologna, 281 partite)