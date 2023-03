Altach, esonerato Klose. Il Milan osserva la situazione di Lazetic e Jungdal

Klose, che nelle scorse settimane era stato ospite a Milanello per vedere da vicino gli allenamenti di mister Pioli, ha già terminato la sua prima esperienza in panchina. Dopo pochi mesi infatti l'Altach, squadra di bundesliga austriaca che aveva affidato la panchina all'ex bomber, ha deciso oggi di esonerare il tedesco.

Nonostante il pareggio maturato contro il Salisburgo capolista nell'ultimo turno di campionato la società ha deciso di approfittare della sosta per le nazionali per effettuare il cambio in panchina. Il Milan segue da vicino i prossimi sviluppi, visto che Lazetic e Jungdal sono in prestito proprio all'Altach: l'attaccante serbo si era convinto di questa situazione in prestito proprio grazie alla figura di Klose.