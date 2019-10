Altobelli: "Guai toccare San Siro, sarebbe come abbattere La Scala"

Alessandro Altobelli, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del progetto del nuovo stadio a San Siro: "Sono anche per le cose moderne. San Siro è uno stadio vecchio, Inter e Milan vogliono uno stadio nuovo. Ma che lo facessero, ma guai a toccare San Siro. Abbattendo lo stadio, abbattono la gente. E' come mandare giù La Scala. La storia non si tocca. Sono d'accordo nel ristrutturare il Meazza, si può fare. Bisogna rimetterlo a posto, questo è sicuro, ma non vedo il disastro che vedono altri. Altrimenti serve un altro stadio ma senza toccare quello esistente".