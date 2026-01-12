Altro infrasettimanale per il Milan: giovedì si recupera la gara di Como
Non c'è riposo in questo inizio 2026 per il Milan. La formazione rossonera, in campo ieri a Firenze (1-1) dopo essere stata in campo a San Siro contro il Genoa giovedì scorso (1-1), è attesa da un nuovo impegno infrasettimanale. Giovedì 15, alle ore 20.45, i rossoneri saranno ospiti del Como per il recupero della sedicesima giornata di Serie A Enilive, saltata per la Supercoppa Italiana a Riyadh che si è disputata prima di Natale e da cui il Milan stesso è stato eliminato subito in semifinale.
Impegnate infrasettimanalmente, dunque, anche le altre tre squadre impegnate in Supercoppa. Mercoledì alle 18.30 scenderà in campo il Napoli in casa contro il Parma; alle 20.45 sarà il turno dell'Inter a San Siro contro il Lecce. Giovedì, alle 18.30, la gara del Milan sarà anticipata da quella tra Hellas Verona e Bologna.
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan