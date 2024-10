Ambrosini critica fortemente l'atteggiamento dei calciatori del Milan

vedi letture

Disastro Milan al Franchi in una partita da dimenticare al più presto per i numerosi errori tecnici e tattici. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, commenta così la sconfitta contro la Fiorentina: “Il Milan non ha fatto una buona partita dal punto di vista dell’atteggiamento e dei dettagli. È successo di tutto, c’era tanto equilibrio, la Fiorentina ha vinto perché aveva uno spirito diverso e una concentrazione maggiore. Il Milan l’aveva messa l’energia, io parlo di dettagli, di concentrazione, di volontà di non prendere gol: la Fiorentina l’ha avuta superiore al Milan”.