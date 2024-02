Ambrosini: "E' troppo poco il contatto tra Giroud e Holm per dare rigore all'Atalanta"

vedi letture

Massimo Ambrosini, nel corso dello studio di Dazn durante l’intervallo, ha parlato così del rigore concesso all’Atalanta per il contatto tra Olivier Giroud e Holm, che Orsato ha tramutato nella massima punizione dopo l’On Field Review: “Per me è troppo poco per dare un calcio di rigore. Il contrasto c’è, ma l’entità è minima e quello che fa Holm… L’entità di questo contrasto mi sembra troppo poco”.

Quello fischiato questa sera, nel corso del primo tempo di Milan-Atalanta, è stato l'undicesimo rigore stagionale contro il Milan. Il gol di Koopmeiners ha permesso all'Atalanta di arrivare a pareggiare una partita che, fino a quel momento, era stata dominata in lungo e in largo da parte dei rossoneri. In occasione della revisione di campo, Orsato ha anche ammonito Stefano Pioli per proteste, con l'allenatore milanista che - giustamente - era abbastanza incredulo su quanto stesse accadendo vista la portata minima del contatto che c'è stato tra Giroud e Holm, con quest'ultimo che si è toccato il volto quando, in realtà, Giroud lo ha toccato al corpo.