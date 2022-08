Ambrosini: "In Champions mi aspetto di più da Milan e Inter"

MilanNews.it

La nuova Champions League alle porte, e uno specialista della competizione come Massimo Ambrosini esprime così le proprie sensazioni sul cammino che attende le italiane: "Mi aspetto qualcosa in più dalle milanesi perché devono confermarsi e migliorarsi grazie all'aggiunta di qualche convinzione in più - sottolinea ai taccuini de Il Mattino -. La Juve, invece, resta un grande punto interrogativo sia per il campionato che la Champions. Ha la caratura, l'esperienza e la personalità per poter dire la sua".