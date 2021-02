Ambrosini: "Leao fa fatica da centravanti, Calhanoglu può scambiarsi con Krunic"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, si è espresso su Leao e Calhanoglu, stasera titolari come centravanti ed esterno sinistro contro la Stella Rossa: "Leao? Secondo me da centravanti da solo fa più fatica. Sulla fascia quando sta bene si fa fatica a prenderlo. Calhanoglu ha bisogno di prendere condizione, non è detto che durante la partita non si scambi di posizione con Krunic".