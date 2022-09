Ambrosini: "Milan e Inter sono le più forti, sono ripartite da dove hanno lasciato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero e attuale commentatore sportivo, si è così espresso a DAZN in vista del derby: “La squadra di Pioli non deve farsi distrarre dal vantaggio interista, entrambe hanno avuto momento d’arresto: chi con la Lazio, chi con il Sassuolo. Entrambe sono le più forti del torneo, sono ripartite esattamente da dove avevano lasciato qualche mese fa. Negli ultimi derby disputati ho visto partite molto aperte”.