Ambrosini: "Stato d'animo Royal e Pavlovic? Complicato. Leao può essere devastante negli spazi"

Il Milan si gioca il suo futuro in Champions League questa sera in casa contro il Girona: tra questa partita e l'ultima settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria, i rossoneri si giocano l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ospite a bordocampo sulle frequenze di Amazon Prime Video, l'ex calciatore Massimo Ambrosini si è espresso così sul club rossonero.

Le parole di Massimo Ambrosini sul Milan: "Stato d’animo di Royal e Pavlovic al centro di mercato? Complicato. Anche perché ieri in conferenza Conceicao ha immaginato quasi un centrocmapista in mezzo alla difesa. Però hanno anche una grande opportunità, giocando questa sera. Il Girona viene a giocare e potrebbe lasciare spazi dove Leao potrebbe e dovrebbe essere devastante"