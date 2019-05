Amelia su Donnarumma: "La sua forza è la maturità. Sta dimostrando di essere il miglior portiere italiano in circolazione"

Intervenuto telefonicamente su Milan Tv, Marco Amelia ha parlato di Gigio Donnarumma: "Donnarumma aveva una voglia pazzesca di non subire gol. È stato molto freddo. Ha voluto mantenere la porta inviolata. La partita di ieri non è stata facile come sembrava sulla carta. Ha creato difficoltà al Milan che aveva nella vittoria l’unico risultato. Gigio ha dimostrato tanta maturità. Questa è la sua forza. Ha messo alle spalle le difficoltà dei tempi passati, che sono state più esterne che di campo. Sta dimostrando di essere il miglior portiere italiano in circolazione"