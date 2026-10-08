Amorim: "Non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come giudica il rendimento di Goncalo Ramos?

"L'ho già detto in conferenza stampa: non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore. Prima di tutto, la cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà. Se guardate nella nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Goncalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro".

TRE PARTITE DA TITOLARE, TRE GOL

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan: "Gonçalo Ramos e una legge di vita: se aiuti gli altri, aiuti te stesso. Il centravanti del Milan nella pausa ha cambiato vita e umore: è partito da Milano con un mese senza gol alle spalle - e un attaccante, se non segna da un mese, comincia ad avere certe voci nella testa - ma è tornato con il passo sicuro dell'uomo che ha messo in panchina Cristiano Ronaldo e davanti alla porta non sbaglia. Tre partite da titolare, tre gol.