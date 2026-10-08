Amorim fa notare: "Se guardate nella nazionale, penso che Ramos abbia avuto meno opportunità di gol"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come giudica il rendimento di Goncalo Ramos?

"L'ho già detto in conferenza stampa: non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore. Prima di tutto, la cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà. Se guardate nella nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Goncalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro".

IL BOTTINO DI RAMOS CON IL PORTOGALLO

Il bottino di Gonçalo Ramos con la maglia del Portogallo in questa sosta da quattro partite è davvero molto succulento: quattro presenze, tre da titolare, tre gol e un assist. Con la maglia del suo paese il centravanti rossonero ha mostrato il suo vero volto, anche perché supportato meglio da una squadra che ha un tasso tecnico molto elevato. L'obiettivo del Milan, con cui ha segnato solo un gol in sei presenze, è cercare di ricreare un contesto simile che possa aiutare l'attaccante a ritrovare il feeling con il gol anche con il club.