Ancelotti non si nasconde: "Sarebbe una buona notizia togliere di mezzo il City"

Carlo Ancelotti ha commentato così la vittoria contro il Salisburgo in Champions League: "A livello offensivo c'è tantissima creatività. Penso che dobbiamo migliorare il lavoro difensivo, ma non avremo mai problemi a segnare gol".

Mbappé sempre più leader: "Lo è, lo dicono i suoi compagni".

Alaba quasi al top: "Alaba potrà giocare presto dal 1'. Ha avuto un po' più minuti a disposizione. Lo vedo a suo agio, non ha dubbi: quando mi dirà che è pronto, lo metterò dentro".

Sguardo alla classifica: "Non c'è molto da fare, dobbiamo vincere l'ultima partita ma sarà molto difficile essere tra i primi otto".

La prova di Bellingham: "Mi è piaciuto il quinto gol, il movimento, le loro individualità... Quelle che abbiamo sono enormi".

La chiave è difendere bene: "Cosa deve fare la squadra per riuscirci? Deve essere un blocco compatto, che sia basso o meno non importa. È un problema di concentrazione e sacrificio, di impegno. Le squadre che difendono bene vincono".

Rodrygo merita di essere un intoccabile: "Ovviamente sì, segna in ogni partita e ci aiuta molto. Godremo di più di questo potenziale offensivo se difenderemo meglio”.

City a rischio eliminazione: "Sarebbe una buona notizia togliere di mezzo il City adesso, perché per me è uno dei candidati a vincere, come sempre".