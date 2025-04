Ancelotti rischia? Dal rivale Valverde un assist: "Se criticano lui, di noi che diranno?"

vedi letture

L'Athletic Club si appresta a sfidare il Real Madrid, ferito e fresco di cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell'Arsenal. Alla vigilia del match, il tecnico Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa ed ha avuto modo di parlare anche del rivale, Carlo Ancelotti, che nonostante un palmares invidiato da tutti, è attualmente visto come a rischio per il futuro a Madrid. "L'anno scorso ha vinto la Champions League e la Liga, non so quante Supercoppe abbia. Se lo criticano... non so cosa ne penseranno noi altri allenatori", le sue parole.

Sulla partita di domani ha dichiarato: "Veniamo da una vittoria e non abbiamo avuto molto tempo per gustarcela. E abbiamo subito una grande sfida. Stiamo giocando contro un Real Madrid che gioca per la Liga. Quando perdono una competizione, sembra che possa esserci un terremoto incredibile, ma il Real Madrid può vincere la Liga e la Coppa di Spagna", ha detto.

Sullo stato di forma della squadra: "Tutti hanno finito la partita più o meno in buone condizioni, ma tutto si muove molto velocemente e dovremo aspettare e vedere come andrà nell'ultimo allenamento. Iñaki Williams era in panchina contro i Rangers nel caso in cui la partita fosse stata più equilibrata, ma con il punteggio di 2-0 abbiamo deciso che non giocherà. Dopo il Bernabéu, abbiamo un'altra partita tra tre giorni".