Ancelotti su Marcyniak: "Arbitraggio fantastico senza l’aiuto della tecnologia"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "L'arbitraggio di ieri mi è sembrato fantastico, nel Mondiale i 'fischietti' sono stati criticati al di là dei propri demeriti, perché fondamentalmente è stato un Mondiale molto corretto e tutti loro hanno fatto il proprio dovere. Sono contento che Marcyniak ieri sia stato protagonista di un arbitraggio fantastico senza l'aiuto della tecnologia". Lo ha detto l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, intervenuto a RadioRai nel programma Radio Anch'io lo sport. "Sarà difficile prevedere quali scorie si porterà questo Mondiale per i calciatori: alcuni avranno bisogno di ricaricarsi, altri voleranno magari sulle ali dell'entusiasmo. Noi abbiamo deciso di dare 10 giorni di vacanze, ma non credo ci saranno grandi conseguenze, sebbene saremo già in campo fra 10 giorni". Infine, un ricordo di chi non c'è più: "Sono stati giorni profondamente tristi per la perdita di Mihajlovic, di Sconcerti, rimane un ricordo fantastico di due grandi personaggi del calcio; persone oneste, schiette, sincere, li ricorderemo sempre con affetto". (ANSA).