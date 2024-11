Anche con Pochettino negli Usa Pulisic sta giocando in ruolo più centrale, più libero

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Un gol di Ricardo Pepi al quinto minuto ha regalato agli Stati Uniti di Mauricio Pochettino una vittoria per 1-0 sulla Giamaica nell'andata dei quarti di finale della ConcaCaf Nations League. Grosso rammarico per la Giamaica che ha sbagliato un rigore con Demarai Gray, lasciatosi "ipnotizzare" dal portiere americano Matt Turner. Per i caraibici anche un cartellino rosso per il difensore Mason Holgate. Il ritorno lunedì a Saint Louis. I commentatori statunitensi hanno apprezzato la scelta di Pochettino di far giocare l'ala del Milan Christian Pulisic in un ruolo libero, più centrale.

Pulisic ha attirato due difensori verso di lui prima di girare bruscamente via e servire Pepi per il gol. I Reggae Boyz, che erano imbattuti sotto il nuovo allenatore, l'ex allenatore inglese Steve McClaren, hanno risposto positivamente. Shamar Nicholson si è guadagnato un rigore. Demarai Gray, ex ala dell'Everton ora in Saudi Pro League, ha tirato forte e a mezza altezza ma Turner ha salvato la propria porta. (ANSA).