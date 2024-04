Anche due ex compagni di Ibra nel mirino come possibili sostituti di Pioli

Nella serata di ieri sera Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 è intervenuto per parlare del prossimo allenatore del Milan. Il rapporto con Stefano Pioli è ormai al capolinea, indipendentemente da come andrà a finire il derby di domani sera: ora il club apre il casting per cercare un nuovo tecnico. Sul sito we dell'esperto mercato, gianlucadimarzio.com, è poi comparso un articolo che rende conto di tutti i possibili candidati per la panchina del Diavolo. Spiccano i nomi di Julen Lopetegui ma anche i profili di Marcelo Gallardo e Cristophe Galtier: questi ultimi due, però, secondo quanto riportato non troverebbero conferma.

Tra i nomi fatti da Di Marzio nell'articolo anche due ex compagni di Ibrahimovic. Uno è Xavi, attuale allenatore del Barcellona che ha già annunciato di lasciare a fine stagione: l'anno scorso ha vinto un campionato con i blaugrana, quest'anno è arrivato ai quarti di Champions League. Il secondo profilo è Thiago Motta che sarebbe più sicuro perchè conosce bene il calcio italiano, che è stato molto seguito nell'arco di questa stagione ma su cui il club rossonero partirebbe in svantaggio: sull'allenatore del Bologna c'è una netta pole position da parte della Juventus.