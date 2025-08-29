Anche il Besiktas esonera l'allenatore, via Solskjaer
(ANSA) - ISTANBUL, 29 AGO - Dopo il Fenerbahce, che ha esonerato José Mourinho, anche il Besiktas ha deciso di cambiare allenatore. Infatti i bianconeri di Istanbul hanno reso noto che Ole Gunnar Solskjaer non è più il tecnico della prima squadra. "Il nostro contratto con Solsjkaer - è scritto in una nota del club - si interrompe qui, come da decisione presa al termine della riunione del consiglio societario. Il nostro presidente Serdar Ardali ringrazia il tecnico per il lavoro svolto". Anche per Solskjaer, così come per Mourinho in Champions, è stata fatale l'eliminazione dall'Europa, nel suo caso dalla Conference League, visto che ieri il Besiktas non ha superato il preliminare contro il Losanna (oggi sorteggiato fra i rivali della Fiorentina). (ANSA).
