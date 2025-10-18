Anche Nkunku out: contro la Fiorentina uno tra Loftus-Cheek e Gimenez al fianco di Leao
Il Milan non trova pace. Dopo Pulisic, Rabiot, Estupinan e Saelemaekers, che sembrerebbe recuperato per la sfida di domani, Massimiliano Allegri perde per infortunio anche Christopher Nkunku, rientrato malconcio dagli impegni con la Francia per via di un pestone rimediato nel corso di un allenamento.
Così facendo un'altra opzione più che valida per l'attacco sfuma, perché per quanto l'ex Lipsia possa stringere i denti difficilmente partirà dal primo minuto contro la Fiorentina. A questo punto sorge spontaneo domandarsi: chi al suo posto al fianco di Leao contro la Viola? La risposta più semplice potrebbe essere Santiago Gimenez, ma invece Allegri starebbe valutando la possibilità di optare per una coppia d'attacco inedita, composta da Rafael Leao, all'esordio da titolare in stagione, e Ruben Loftus-Cheek.
