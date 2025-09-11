Ancora niente esordio per Athekame. Il terzino: "È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto"
Un po' a sorpresa quest'estate il Milan, alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo gli addii di Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Filippo Terracciano e Kyle Walker, ha acquistato Zachary Athekame dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro. Il laterale svizzero ne ha parlato a Blick.ch, portale elvetico, durante questa sosta per le nazionali. Le sue dichiarazioni:
Dal suo arrivo al Milan Athekame non ha ancora esordito con la nuova maglia. Ma il terzino ha le idee chiare ed è ben mentalizzato: "È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno".
Athekame: "L'Italia un altro mondo rispetto alla Svizzera. Milan? Tante emozioni, ma ora bisogna essere lucidi"
