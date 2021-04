Andreazzoli: "Bennacer stakanovista, bisognava tirarlo fuori dal campo. Pioli bravo a creare la coppia con Kessiè"

Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Bennacer ai tempi dell'empoli, ha raccontato il centrocampista algerino ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "In questa stagione è stato sfortunato, con me non ha mai avuto un problema fisico, ha avuto un infortunio particolare, molto complicato. Lui è uno stakanovista, vuole sempre allenarsi e migliorarsi, bisognava tirarlo via dal campo.

Sull'intesa con Kessiè: "Pioli è stato bravo a creare la coppia perfetta, uno organizza e l’altro gioca, si completano".