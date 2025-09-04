Anellucci: "Trovo ancora più funzionale Modric che De Bruyne"

L'agente FIFA Claudio Anellucci, intervenuto a TMW Radio, ha fatto un bilancio del mercato estivo: "Ci sono state squadre che hanno lavorato bene e altre meno. Il Napoli trovo che ha fatto una follia enorme, ossia aver fatto tutto questo mercato, serviva alzare squalità solo in alcuni settori e non prenderne così tanti, perché poi ti scontri con un gruppo storico che ha vinto. E' vero che devi alzare la qualità e il numero perché giochi la Champions, ma i rischi ci sono. Il Napoli ha fatto tanto pr giocatori importanti ma l'infortunio di Lukaku è grave e Hojlund deve dimostrare di essere quello di Bergamo e non quello di Manchester, dove si è perso. Il Como ha preso giocatori importanti, ha uno schema importante e un allenatore che ne sa".

Quali i colpi di mercato? Trovo ancora più funzionale Modric che De Bruyne. Ha fatto una passerella il belga nella prima partita, col Cagliari l'ho visto lontano anni luce dalla forma. Credo che Conte però abbia tutto per tirare fuori il meglio da lui, che è un top player. Se il centrocampo del Milan si è avvicinato a quello del Napoli? Ha messo dentro all'ultimo un pezzo importante come Rabiot, arma in più di Allegri alla Juve. Il fuoriclasse del Milan per me rimane Allegri. Conte lo apprezzo, ha fatto un miracolo lo scorso anno, ma ripetersi non sarà facile. Juve tanta roba quest'anno, e poi c'è il Milan, con Allegri che trova sempre una situazione e una partita a settimana. L'Inter arriverà e poi c'è l'incognita Roma. La Juve con Tudor che ha trovato la quadratura del cerchio e sei attaccanti va messa lì davanti".