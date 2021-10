ANSA - Nuovo stadio, il Comune dopo l'incontro con i club: "Coniugare investimento con sostenibilità"

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan per riprendere il dossier stadio. Il Comune, come spiega una nota che è stata diffusa al termine dell'incontro, comprende l'esigenza delle squadre di calcio di dotarsi di un nuovo impianto che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionale e intende favorire questo percorso. Va però individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l'investimento dei club.

Le parti si rivedranno a brevissimo per affrontare tecnicamente la questione. All'incontro hanno preso parte il Ceo di Inter Alessandro Antonello, per il Milan il presidente Paolo Scaroni. Insieme a lui ha partecipato all'incontro con il Comune anche Giorgio Furlani di Elliott, da sempre impegnato, in rappresentanza della proprietà, su tutti gli aspetti piu' rilevanti per la gestione del club. (ANSA).