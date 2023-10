Anticipiamo eventuali campagne mediatiche: per un grave fallo di gioco la squalifica è, di norma, di una giornata

Meglio precisarlo già da subito, prima che inizino ad alzarsi mormorii strani che vanno a sfociare nella classica campagna mediatica. Con la sosta di mezzo, e due settimane di palinsesti, siti e giornali da riempire il rischio è alto, la polemica costruita ad arte è sempre dietro l'angolo. O gli angoli.

È quindi giusto mettere le cose in chiaro fin da subito: in caso di grave fallo di gioco, quello per cui Mike Maignan è stato giustamente espulso in Genoa-Milan, la giornata di squalifica prevista dal Giudice Sportivo è solo una. Da non confondere con la condotta violenta, che porta a più giornate.

GRAVE FALLO DI GIOCO

"Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità deve essere sanzionato come grave fallo di gioco. Qualsiasi calciatore che, in un contrasto per il possesso del pallone, colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata o che metta in pericolo l’incolumità di un avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco".

CONDOTTA VIOLENTA

"Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta quando usa o tenta di usare vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone, o contro un compagno di squadra, un dirigente, un ufficiale di gara, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere dal fatto che si concretizzi o no un contatto. Inoltre, un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisce deliberatamente con le mani o le braccia un avversario o qualsiasi altra persona sulla testa o sul volto è colpevole di condotta violenta, a meno che la forza usata sia irrilevante”.

Queste sono le definizioni copiate e incollate dal regolamento ufficiale disponibile sia sul sito dell'AIA che sul sito della FIGC.

Il caso di Maignan è quindi chiaro: grave fallo di gioco, espulsione diretta, una giornata di squalifica.