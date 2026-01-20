Antimafia, audizione positiva per Milan e Juventus: focus su sicurezza e stadi di proprietà

Juventus e Milan sono stati i primi club ascoltato dal Comitato della Commissione parlamentare Antimafia sull'infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve. In audizione si sono presentati il presidente bianconero Gianluca Ferrero e quello rossonero Paolo Scaroni. Oggi sarà il turno della Roma mentre il 30 gennaio toccherà all'Inter di Giuseppe Marotta. Ancora da fissare, invece, le audizioni di Lazio, Napoli, Atalanta, Hellas e Torino.

Le audizioni di Juventus e Milan sono state giudicate positive dalla Comitato, con entrambi i presidenti che hanno sottolineato l'importanza degli stadi di proprietà per migliorare sicurezza e controlli, citando come esempio proprio l'Allianz Stadium, Soddisfatto il coordinatore del Comitato, il senatore Walter Verini, che ha evidenziato i progressi nella collaborazione con forze dell'ordine e magistratura per contrastare i fenomeni più diffusi all'interno delle curve come scomesse clandestine, bagarinaggio e spaccio.