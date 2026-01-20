Sabatini sicuro: “Le prestazioni del Milan sono buone sotto tutti i punti di vista”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato così la partita di ieri sera dei rossoneri contro il Lecce. Queste le sue parole:

"Oggi il Milan ha giocato una partita diversa rispetto a contro le altre piccole, però poi se andiamo a guardare sul sito della lega, leggo 19 tiri contro la Cremonese, 21 contro il Pisa, 12 contro il Sassuolo e 28 col Genoa, con una frequenza nello specchio della porta che non era stata elencata e sottolineata. Questo per dire che il Milan ha giocato con una consapevolezza che non aveva per gran parte del girone d'andata e con un'attenzione che in alcune partite contro le piccole non aveva avuto. È un Milan che sta rendendo felici i tifosi, e lo si capisce dall'atmosfera di San Siro, e sta anche realizzando al momento un'impresa che verrà messa a dura prova dal calendario, che nelle prossime partite propone impegni insidiosi, ma le prestazioni del Milan sono buone sotto tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista del risultato ma anche con combinazioni di gioco che non sono per niente banali, tanto è vero che Pulisic si è trovato ancora una volta davanti al portiere da solo come a Firenze ma ha sbagliato ancora una volta"