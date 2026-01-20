Giudice Sportivo, altra ammenda per il Milan "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara"

di Enrico Ferrazzi

Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 21^ giornata di Serie A. Al Milan, che domenica ha giocato in casa contro il Lecce, è stata inflitta un'ammenda da 10 mila euro: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata continuata". Non è la prima volta che al Diavolo viene data una multa per questo motivo. Ammenda anche per il Lecce (5 mila euro) "per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.". 

Questi i risultati della 21^ giornata di Serie A

Bologna-Fiorentina 1-2 
Cagliari-Juventus 1-0 
Cremonese-Hellas Verona 0-0 
Lazio-Como 0-3 
Milan-Lecce 1-0 
Napoli-Sassuolo 1-0 
Parma-Genoa 0-0 
Pisa-Atalanta 1-1 
Torino-Roma 0-2 
Udinese-Inter 0-1