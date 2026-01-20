Primavera, Frosinone-Milan: le formazioni ufficiali della sfida

Primavera, Frosinone-Milan: le formazioni ufficiali della sfidaMilanNews.it
© foto di Uff. Stampa FC Crotone
Oggi alle 11:30News
di Federico Calabrese

Frosinone-Milan apre la 21esima giornata del campionato Primavera, ecco le formazioni ufficiali.

Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli.

Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna.