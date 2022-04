Antognoni: "Lotta scudetto? Vedo il Milan in vantaggio in questo momento"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Antognoni, ospite all'evento di Palazzo Vecchio per ricordare Artemio Franchi, parla così della lotta per lo scudetto: "Lotta Scudetto? Le polemiche ci saranno sempre, sul VAR le decisioni ormai vengono prese da troppe persone. Sui rigori è discutibile, su fuorigioco e altre situazioni è propositivo. L'Inter dopo ieri sera credo rimanga una delle protagoniste, ma vedo il Milan in vantaggio in questo momento" riporta tuttomercatoweb.com.