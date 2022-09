Antonello sui diritti TV: "La Premier League deve essere il modello, c'è un team di lavoro che ci sta lavorando"

MilanNews.it

Alessandro Antonello, ad dell'Inter, si è così espresso dal palco di MilanoParigiCapital sui diritti tv: “Una ricetta non sono io che posso darla, c’è un team di lavoro che ha iniziato ad affrontare il tema in maniera strategica. La Premier League deve essere il modello anche se la momento è un po’ distante, ma anche la Liga negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante, con una governance molto forte e grandi squadre che ovviamente hanno fatto da traino. Il secondo driver al di là dello sviluppo internazionale deve essere quello tecnologico, il prodotto deve evolversi in base ai desiderata dei fans perché sono loro che sostengono l'industry. Stiamo ponendo le basi per colmare questo gap, ma al di là del presidio territoriale dobbiamo rivolgersi al prodotto. La Serie A è ancora riconosciuto come un brand assolutamente attrattivo, quindi dobbiamo ricreare il valore che il brand aveva negli anni ’90 anche attraverso il controllo della distribuzione. La riflessione va fatta in termini di qualità del prodotto tenendo al centro i fans, rivisitando i formati delle competizioni ed evitando di ampliare il gap con la Premier League”.