Apolloni: "Un Milan che perde punti così è forse dovuto a qualcuno che ha staccato prima la spina"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex allenatore Luigi Apolloni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul giudizio del lavoro di Massimiliano Allegri in stagione:

"Allegri? Lui è responsabile della squadra. A inizio anno ha dichiarato che si doveva vedere marzo e forse qualcuno ha staccato la spina. Forse non ha dato la giusta motivazione fino in fondo. Un Milan che perde punti così è forse dovuto a qualcuno che ha staccato la spina prima, vedi Leao. Forse si è intestardito nel metterlo punta". Forse col cambio di modulo ha tolto delle certezze che si erano prese".