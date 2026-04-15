Ritorno al Cruz Azul per Gimenez? Santi: "Un desiderio che si realizzerà tra molti anni"

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Non è stata il tipo di stagione che Santiago Gimenez si aspettava quello che sta per volgere al termine: l'attaccante messicano ha un solo gol all'attivo, in Coppa Italia, e soprattutto un lunghissimo periodo di stop per via di un infortunio alla caviglia che si è aggravato a fine ottobre e che lo ha costretto ad operarsi. L'ex Feyenoord è tornato tra i convocati contro il Torino, prima dell'ultima sosta, e ora cercherà di dare il suo contributo in questo finale, ancora non consapevole di quello che gli riserverà il futuro. Nei giorni scorsi Gimenez ha concesso un'intervista esclusiva ai colleghi di RECORD Mexico e ha parlato del Milan e di un suo possibile ritorno in Messico in futuro. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul ritorno in Messico in futuro: "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare"