Bennacer non convocato per due volte ma il tecnico annuncia il suo ritorno per sabato

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Ismael Bennacer, in prestito con diritto alla Dinamo Zagabria.

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo essere tornato per 14 minuti, post infortunio nella vittoria contro la NK Lokomotiva in campionato lo scorso 21 marzo, Bennacer ha saltato tre partite consecutive. Nel successo per 7-0 contro l'Osijek è rimasto in panchina e addirittura non è stato convocato in semifinale di coppa nazionale contro il HNK Gorica e in campionato contro l'NK Vukovar. Prima di quest'ultima gara il tecnico Kovacevic ha dichiarato: "Ismaël Bennacer potuto portarlo, ma abbiamo deciso che è meglio per lui fare due buone sessioni di allenamento piuttosto che viaggiare. Anche lui sarà a disposizione per la partita contro il Rijeka"

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 13

Reti: 1

Assist: 2