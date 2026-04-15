Cremonese, per riscattare Terracciano saranno decisive le ultime sei gare

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Filippo Terracciano, in prestito con obbligo alla Cremonese.

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Gara complicata per Filippo Terracciano contro il Cagliari in Sardegna: lo scontro salvezza, poi perso dai grigiorossi con il risultato di 1-0, è cominciato con un cartellino giallo rimediato dopo 4 minuti che ne ha condizionato la gara. Il giocatore di proprietà del Milan è stato poi sostituito da Marco Giampaolo al minuto 73. La Cremonese oggi è quartultima: a margine va ricordato che l'obbligo di riscatto per Terracciano scatta solamente in caso di salvezza. Ci si gioca tutto nelle ultime sei giornate.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 31

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