Il Fulham di Chukwueze è tornato in campo nel weekend per la prima volta dal 21 marzo

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Samuel Chukwueze, in prestito con diritto al Fulham.

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Calendario molto particolare per il Fulham in questo momento della stagione. Per via delle gare della coppa di lega inglese e della FA Cup giocate nei weekend, i Cottagers hanno giocato solamente una partita dal 21 marzo a oggi. Nell'ultimo weekend sono tornati in campo dopo praticamente tre settimane per affrontare il Liverpool ad Anfield: vittoria per 2-0 dei Reds con il nigeriano di proprietà del Milan che è entrato negli ultimi 10 minuti della sfida, quando il risultato era ormai compromesso.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 20

Reti: 3

Assist: 4