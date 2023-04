Aprile infuocato, tutti gli impegni del prossimo mese rossonero

MilanNews.it

Il 1° Aprile è solitamente ricordato come il giorno del "Pesce d'Aprile" ma il mese che si appresta a vivere il Milan non è affatto uno scherzo. I rossoneri si giocheranno un quarto di finale di Champions League undici anni dopo l'ultima volta e lo faranno contro il Napoli, squadra dominatrice della stagione. Inoltre per la squadra di Pioli ci saranno diversi impegni in campionato da non fallire se non si vuol vedere sfumare la possibilità di chiudere dentro le prime quattro. Il calendario completo: