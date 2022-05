Arbitri della lotta scudetto? Gasperini: "No, di noi stessi. Se vogliamo l'Europa dobbiamo giocare una partita importante"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia, Giampiero Gasperini ha parlato della lotta scudetto e del fatto che ne saranno arbitri per la prossimi sfida contro il Milan: "No, saremo arbitri di noi stessi. Dovremo giocare una partita importante per giocare in Europa il prossimo anno, è un traguardo fantastico, la squadra ci tiene molto".