L'ex arbitro Minelli: "L'intervento di Laurienté su Gila andava sanzionato con il rosso"

L'ex direttore di gara Daniele Minelli ha convenuto che Laurienté meritasse il cartellino rosso per l'intervento su Mario Gila

L'ex arbitro Daniele Minelli è stato ospite di Maracanà su TMW Radio e ha commentato gli episodi arbitrali più significativi del weekend, tra cui alcuni capitati durante Sassuolo-Milan 1-1.

Il commento generale di Minelli: "Non c'è stata uniformità su tre situazioni a Como, Sassuolo e Lecce. Si è mancato in due situazioni, dico in Sassuolo-Milan e Lecce-Bologna, dove mancano due rossi. A Como rosso giusto, anche se visto il punto d'impatto era il meno rosso degli altri. Però come è stato giusto dare il rosso a Malen, quello su Gila anche andava sanzionato. Solo la fortuna ha fatto si che Gila non si faccia male. Anche a Lecce solo un giallo, non si è sfruttata l'occasione per trovare un'uniformità in questo tipo di situazioni. Malen? C'era tutto perchè si arrivasse a un intervento pericoloso, poi per fortuna l'impatto è totalmente basso, ma il rosso c'è. Le altre sono più gravi addirittura"

Il commento specifico di Minelli su Sassuolo-Milan: ""La trattenuta di maglia su Ramos? C'è, il giocatore rischia, bisogna capire l'intensità, che è lasciata alla decisione di campo. Non siamo però di fronte agli estremi per il rigore".