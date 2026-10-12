L'ex arbitro Minelli: "L'intervento di Laurienté su Gila andava sanzionato con il rosso"
L'ex arbitro Daniele Minelli è stato ospite di Maracanà su TMW Radio e ha commentato gli episodi arbitrali più significativi del weekend, tra cui alcuni capitati durante Sassuolo-Milan 1-1.
Il commento generale di Minelli: "Non c'è stata uniformità su tre situazioni a Como, Sassuolo e Lecce. Si è mancato in due situazioni, dico in Sassuolo-Milan e Lecce-Bologna, dove mancano due rossi. A Como rosso giusto, anche se visto il punto d'impatto era il meno rosso degli altri. Però come è stato giusto dare il rosso a Malen, quello su Gila anche andava sanzionato. Solo la fortuna ha fatto si che Gila non si faccia male. Anche a Lecce solo un giallo, non si è sfruttata l'occasione per trovare un'uniformità in questo tipo di situazioni. Malen? C'era tutto perchè si arrivasse a un intervento pericoloso, poi per fortuna l'impatto è totalmente basso, ma il rosso c'è. Le altre sono più gravi addirittura"
Il commento specifico di Minelli su Sassuolo-Milan: ""La trattenuta di maglia su Ramos? C'è, il giocatore rischia, bisogna capire l'intensità, che è lasciata alla decisione di campo. Non siamo però di fronte agli estremi per il rigore".
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