Árnadóttir a MilanTv: "Voglio aiutare la squadra. Champions? È incredibile, sono emozionata"

Guðný Árnadóttir, nuovo acquisto del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di MilanTV:

Sul ritorno al Milan: "E' bello essere qui, è bello sentire la storia di quest grande club. Voglio aiutare la squadra a crescere e speriamo davvero di fare bene".

Sulla Champions: "E' incredibile. Si tratta della competizione più importante e io non l'ho mai giocata. Sono molto emozionata e curiosa di capire cosa faremo in Champions League".

Sull'esperienza al Napoli: "Ho fatto già abbastanza esperienza in Serie A. E' stato un po' diverso da come sono abituata a giocare, ma ho imparato tante cose e ora mi sento pronta per il Milan. Sono pronta a giocare in questo grande club".

Su Milano: "Qui è tutto diverso, sono abituata a città e Paesi più piccoli. E' un'esperienza importante e con tanti cambiamenti, ma mi sta piacendo e sono felice di conoscere altre cose".

Sulle qualità: "Gioco centrale di difesa e i miei punti di forza sono la velocità e i passaggi. Vorrei migliorare e diventare una giocatrice migliore, saper comunicare meglio, abituarmi alla squadra e fare bene".

Sull'idola: "Tra le calciatrici islandesi con le quali ho giocato, Margret Lara Vioarsdottir è di certo tra le più forti di tutta la storia, è una fonte d'ispirazione e mi piacerebbe molto riunirci in questa squadra".

Un saluto: "Forza Milan, sempre Milan!"