Arsenal su Mudryk, Arteta glissa: "Non parlo di chi non gioca con noi"

MilanNews.it

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria di campionato ottenuta ieri contro il West Ham, ha risposto anche a proposito del messaggio social lanciato dall'obiettivo di mercato Mudryk in direzione Gunners: "Sapete che non parlo mai di giocatori che non sono con noi... Ho già detto che cercheremo dei modi di rinforzare la squadra, la cosa buona dell'Inghilterra è che siamo gli unici a giocare in questi giorni di Natale, speriamo di aver regalato un bello spettacolo alle molte persone che avranno visto la partita".