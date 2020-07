L'Arsenal vuole arrivare a Thomas Partey. Il centrocampista del Ghana piace molto ai gunners: secondo il Daily Mail i londinesi potrebbero sacrificare anche Torreira - accostato in passato al Milan - e Lacazette per poter arrivare al giocatore dell'Atletico Madrid. Al momento non ci sono trattative, ma Arteta cerca un centrocampista con le sue caratteristiche.