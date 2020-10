AS - Superlega europea, una possibilità sempre più concreta in stile NBA: Milan tra le partecipanti

La notizia delle dimissioni di Bartomeu da presidente del Barcellona, avvenuta ieri sera, non ha lasciato strascichi solo nel mondo Blaugrana ma anche nell'universo calcistico. Nella conferenza d'addio, infatti, l'ormai ex presidente del club catalano ha ammesso concretamente l'esistenza del progetto della Superlega europea una competizione a cui parteciperà, a detta dello stesso Bartomeu, proprio il club blaugrana. Questa idea fa ormai parte, da tempo, delle chiacchiere frequenti nel mondo del pallone ma non era mai stata nominata direttamente da un rappresentante di uno dei club più importanti del mondo. AS, celebre quotidiano spagnolo, ha quindi ricostruito e ipotizzato come e quando dovrebbe svolgersi questo rivoluzionario torneo. La Superlega Europea dovrebbe aprire i propri battenti a settembre 2022 e prevedere 18 partecipanti che si sfideranno con partite di andata e ritorno. Al termine della regular season ci sarà uno spareggio finale tra le migliori società in cui si deciderà il campione del torneo: una competizione calcistica, quindi, che si ispira all'NBA.

Tra le squadre partecipanti, secondo quanto riportano Sky e Sports Illustrated, ci dovrebbe essere la cremè de la cremè dei campionati nazionali. Ecco, quindi, che per la Spagna dovrebbero figurare Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Valencia mentre per l'Italia spazio a Juventus, Inter e Milan. Se in Francia ci saranno Psg, Marsiglia e Lione per la Germania figureranno Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Infine tra le inglesi spazio a Liverpool, Chelsea e le due squadre di Manchester. Una competizione rivoluzionaria, elitaria e non ancora ufficiale sostenuta dai finanziamenti dalla banca newyorkese JP Morgan.