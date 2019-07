Atalanta a San Siro, arriva il sì anche da parte dei tifosi

Anche i tifosi dicono di sì all'Atalanta a San Siro. Un sondaggio di SWG, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha accolto i pareri positivi da parte dei tifosi: quasi il 70% degli intervistati alla fine si è detta d’accordo sul far giocare i nerazzurri a Milano in vista della prossima Champions League. Rimane la posizione dei gruppi organizzati, che non hanno preso positivamente la soluzione. Ma al momento le due società hanno deciso, la Dea giocherà nella scala del calcio.