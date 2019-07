Atalanta a San Siro per la Champions? Il Milan riflette. Scaroni: "Siro è anche la casa dei tifosi"

L'Atalanta ha avanzato la richiesta di giocare le sue partite della prossima Champions League a San Siro e se Inter e Comune hanno dato il loro ok, il Milan sta ancora riflettendo su questa possibilità come ha spiegato ieri anche Paolo Scaroni, presidente rossonero: "Ci stiamo pensando, ma non possiamo non tenere conto anche dell’umore dei nostri tifosi, già depressi per l’esclusione dalle Coppe. San Siro, oltre alla casa del Milan, è anche la casa dei tifosi" le parole del numero uno milanista riportate questa mattina dal Corriere della Sera.